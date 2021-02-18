Тедеско рассказал о будущем Педро Роши в «Спартаке»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско во время пресс-конференции отметил, что клуб в ближайшее время решит, что делать с форвардом Педро Рошей, который вернулся в состав из аренды.

— Каково ваше мнение по итогам сборов о Педро Роше?

— Он работал очень здорово. Влился в команду быстро, адаптировался. Ему очень помогло то, что многих ребят он уже знал. Неплохо выглядел в матчах на сборах. Что дальше? Посмотрим. Вы знаете, какая у нас ситуация с легионерами. Клуб примет решение — надо просто подождать.

— Каким будет решение о Роше, если придет Промес?

— Конечно, мы все понимаем. Время пока еще есть. Если Промес придет, на что мы надеемся, решение через какое-то время примем с руководством клуба.

Роша вернулся в «Спартак» в январе после почти двух лет в арендах в «Крузейро» и «Фламенго». Свой последний матч за «Спартак» 26-летний бразилец провел 7 марта 2019 года против «Урала» в Кубке России.

(Артем Калинин)