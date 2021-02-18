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Тедеско заявил, что игроки «Спартака» полностью готовы ко второй части РПЛ

14:05
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско во время пресс-конференции отметил работу клуба по подготовке тренировочной базы красно-белых. Также специалист оценил готовность команды к продолжению сезона РПЛ.

— Ваша оценка сборов, в каком состоянии команда подходит к весеннему отрезку?

— Во-первых, я хочу отметить отличную организацию зимних сборов. Начали мы в Дубае, там пробыли около четырех недель, сменили локацию, потому что долго сидеть на одном месте непросто. В Тарасовке условия тоже фантастические — команда базы работала 24 часа, чтобы готовить поле и держать его в соответствующем состоянии. Переехали сюда, чтобы привыкать к российским температурам. Все тренеры на сегодня уверены, что команда в хорошей форме и полностью готова.

По итогам 19-ти туров Тинькофф Чемпионата России «Спартак» занимает третье место, отставая от лидера — «Зенита» — на 6 очков.

(Артем Калинин)

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