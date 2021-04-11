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Нападающий «Спартака» Соболев пропустит матч с «Уфой»

19:27
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев на 24-й минуте матча 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» получил желтую карточку.

Для 24-летнего форварда это предупреждение стало четвертым в сезоне, из-за чего Соболев пропустит следующую встречу команды в чемпионате России против «Уфы».

Матч «Спартак» — «Уфа» в воскресенье, 18 апреля. Начало — в 19.00 (мск).

В нынешнем сезоне РПЛ Соболев провел 18 матчей, в которых забил 12 мячей и отдал три результативные передачи.

Локомотив — Спартак

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