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«Локомотив» — «Спартак»: Камано открыл счет

19:25
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Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано отличился в матче 25-го тура Тинькофф чемпионата России против «Спартака». Он открыл счет в первом тайме — 1:0.

Смолов откликнулся на навес с фланга в штрафную и в одно касание прострелил во вратарскую. Камано опередил опекуна и отправил мяч в сетку с близкого расстояния.

Локомотив — Спартак

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