Азмуну все равно, кто станет лучшим бомбардиром чемпионата России
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун 11 апреля в интервью официальному сайту клуба рассказал о победе над «Сочи» (2:1) в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ.
— Сердар, поздравляем с победой и дублем! Вы нанесли несколько опасных ударов по воротам, с которыми справился вратарь. Внутри все равно была уверенность, что забьете?
— В футболе бывает всякое. Иногда ты бьешь по пустым воротам и не попадаешь, а иногда любой твой удар становится голевым. Главное не это, главное, чтобы футболист продолжал верить в себя, в свою игру и удачу. И продолжал работать.
— В итоге вы сделали дубль ударами головой. Такое впервые в вашей карьере?
— Не помню, я ведь уже столько мячей забил! (смеется)
— Вы вышли на чистое первое место в гонке бомбардиров РПЛ. Важно ли это для вас?
— Для меня куда важнее чемпионство команды, чтобы мы взяли третий титул подряд. И совершенно не имеет значения, кто станет лучшим бомбардиром. Главное — победа.
В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ 26-летний иранец провел 21 матч и забил 15 мячей. На втором месте в гонке бомбардиров Артем Дзюба, у которого 13 голов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2021-04-11-serdar-azmun-ne-vazhno-kto-stanet-luchshim-bombardirom-kuda-vazhnee-chempionstvo-komandy.htm
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