Азмуну все равно, кто станет лучшим бомбардиром чемпионата России

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун 11 апреля в интервью официальному сайту клуба рассказал о победе над «Сочи» (2:1) в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ.

— Сердар, поздравляем с победой и дублем! Вы нанесли несколько опасных ударов по воротам, с которыми справился вратарь. Внутри все равно была уверенность, что забьете?

— В футболе бывает всякое. Иногда ты бьешь по пустым воротам и не попадаешь, а иногда любой твой удар становится голевым. Главное не это, главное, чтобы футболист продолжал верить в себя, в свою игру и удачу. И продолжал работать.

— В итоге вы сделали дубль ударами головой. Такое впервые в вашей карьере?

— Не помню, я ведь уже столько мячей забил! (смеется)



— Вы вышли на чистое первое место в гонке бомбардиров РПЛ. Важно ли это для вас?

— Для меня куда важнее чемпионство команды, чтобы мы взяли третий титул подряд. И совершенно не имеет значения, кто станет лучшим бомбардиром. Главное — победа.

В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ 26-летний иранец провел 21 матч и забил 15 мячей. На втором месте в гонке бомбардиров Артем Дзюба, у которого 13 голов.