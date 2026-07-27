Соболев не считает себя лучшим форвардом России

Нападающий «Зенита» Александр Соболев ответил на вопрос «СЭ» о своей результативности.

— После такой весны вас называют лучшим форвардом России.

— Да не, какой лучший форвард. Это неправда.

25 июля «Зенит» обыграл «Акрон» (5:0) в матче 1-го тура чемпионата России-2026/27. 29-летний форвард оформил дубль.

В следующем туре РПЛ питерцы 2 августа в гостях сыграют против «Оренбурга».