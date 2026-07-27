Кристиан о дебютном голе за «Краснодар»: «Знал, что мяч придет, верил до последней минуты»

Полузащитник «Краснодара» Кристиан поделился впечатлениями от победы над «Рубином» (3:1) в 1-м туре РПЛ и своего дебютного гола за команду.

25-летний футболист забил гол в ворота казанского клуба на 90+4-й минуте.

«Я очень счастлив официальному дебюту и голу. Хочу поблагодарить команду за большую игру. Смогли добиться победы. Сейчас нужно продолжать работать. Гол? Я верил до последней минуты, знал, что мяч придет. Получилось завершить, повезло», — сказал Кристиан пресс-службе «Краснодара».

Бразилец в июле перешел в «Краснодар» из «Крузейро». Он подписал контракт до лета 2030 года. По данным Globo, cумма трансфера составила 11 миллионов долларов (около 9,6 миллиона евро).

Во 2-м туре РПЛ «Краснодар» у себя дома сыграет с «Факелом». Матч состоится 2 августа.