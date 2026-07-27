Фелипе Аугусто назвал Соболева крутым нападающим

Нападающий «Зенита» Фелипе Аугусто ответил на вопрос «СЭ» о переходе в петербургский клуб.

— Почему ты решился на переход в «Зенит»?

— Я чувствовал, что мне нужно здесь быть. Мне понравился проект, штаб. Поэтому я пришел сюда.

— Кто убедил вас в этом?

— Я сам.

— Что ты думаешь о Соболеве?

— Он крут.

— Александр для тебя — соперник?

— Вообще нет. Может играть он, могу я, можем мы вдвоем. Нет проблем.

22-летний бразильский форвард Аугусто был приобретен «Зенитом» у «Трабзонспора». Он забил гол в своем первом матче в РПЛ. 22-летний форвард отличился на 84-й минуте игры с «Акроном» (5:0) в 1-м туре.