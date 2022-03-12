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«Очень рад, что мне удалось перейти в «Динамо». Смолов прокомментировал свою игру за бело-голубых

Смолов заявил, что не следит за гонкой бомбардиров РПЛ
Роман Шишов
Корреспондент

Нападающий «Динамо» Федор Смолов в интервью клубному сайту поделился эмоциями от крупной победы над тульским «Арсеналом» (4:1), своего очередного гола и громкой поддержки фанатов.

— Вы забили уже три мяча в четырёх играх этого года. Вас так вдохновило возвращение в «Динамо»?

— Да, я очень рад, что мне удалось перейти в «Динамо», что всё так совпало. Меня очень быстро приняли, все ребята помогают, и мне здесь очень комфортно. Рад, что забиваю.

— Вы открыли счёт в матче после классной передачи Ивана Новосельцева. Специально задержались в штрафной?

— Нет, на самом деле я был уверен, что там был пенальти на мне, и шёл в ожидании того, что судья посмотрит видеоповтор и матч остановит. В итоге его даже не понадобилось смотреть.

— Сегодня было два разных тайма. Сандро Шварц очень эмоционально разговаривал в раздевалке. Что именно он говорил, и почему так поменялась игра?

— После того как открыли счёт в первом тайме, мы отдали инициативу, стали проигрывать микродуэли, позволили создать несколько моментов у своих ворот и в итоге пропустили. Игра уходила из наших рук. В перерыве мы поговорили и поняли, что это не то, за чем мы сюда приехали. Поэтому вышли и отыграли в полную силу во втором тайме. Хорошо, что победили.

— Восемь лет динамовцы не могли победить в Туле, и наконец эта серия прервалась. Почему здесь так сложно играть?

— Могу сказать, что здесь не только «Динамо» сложно, но и всем командам вообще. Это ярко выраженная домашняя команда, поэтому в Туле всем непросто играть.

— Вы вышли на третье место в гонке бомбардиров. Следите за этим?

— Нет. Знаю, что отстаю, так что не особо слежу.

— Динамовских фанатов сегодня было много на трибунах. Слышали их поддержку?

— Да, конечно. По большому счёту слышал только наших болельщиков, за что им большое спасибо! Надеюсь, что мы их порадовали победой и своей игрой.

Источник: https://fcdm.ru/news/fedor-smolov-po-bolsomu-scetu-slysal-tolko-nasix-bolelshhikov

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П1

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14%

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Локомотив 1
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П2

25%

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ИТБ2 (1.0)

18%

1.59

Обе забьют - да

16%

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Манчестер Юнайтед 3
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2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
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 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
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 Ахмат 20 10 0 10 27-27 30
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