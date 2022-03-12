«Очень рад, что мне удалось перейти в «Динамо». Смолов прокомментировал свою игру за бело-голубых
Нападающий «Динамо» Федор Смолов в интервью клубному сайту поделился эмоциями от крупной победы над тульским «Арсеналом» (4:1), своего очередного гола и громкой поддержки фанатов.
— Вы забили уже три мяча в четырёх играх этого года. Вас так вдохновило возвращение в «Динамо»?
— Да, я очень рад, что мне удалось перейти в «Динамо», что всё так совпало. Меня очень быстро приняли, все ребята помогают, и мне здесь очень комфортно. Рад, что забиваю.
— Вы открыли счёт в матче после классной передачи Ивана Новосельцева. Специально задержались в штрафной?
— Нет, на самом деле я был уверен, что там был пенальти на мне, и шёл в ожидании того, что судья посмотрит видеоповтор и матч остановит. В итоге его даже не понадобилось смотреть.
— Сегодня было два разных тайма. Сандро Шварц очень эмоционально разговаривал в раздевалке. Что именно он говорил, и почему так поменялась игра?
— После того как открыли счёт в первом тайме, мы отдали инициативу, стали проигрывать микродуэли, позволили создать несколько моментов у своих ворот и в итоге пропустили. Игра уходила из наших рук. В перерыве мы поговорили и поняли, что это не то, за чем мы сюда приехали. Поэтому вышли и отыграли в полную силу во втором тайме. Хорошо, что победили.
— Восемь лет динамовцы не могли победить в Туле, и наконец эта серия прервалась. Почему здесь так сложно играть?
— Могу сказать, что здесь не только «Динамо» сложно, но и всем командам вообще. Это ярко выраженная домашняя команда, поэтому в Туле всем непросто играть.
— Вы вышли на третье место в гонке бомбардиров. Следите за этим?
— Нет. Знаю, что отстаю, так что не особо слежу.
— Динамовских фанатов сегодня было много на трибунах. Слышали их поддержку?
— Да, конечно. По большому счёту слышал только наших болельщиков, за что им большое спасибо! Надеюсь, что мы их порадовали победой и своей игрой.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|13
|5
|2
|49-22
|44
|
2
|Динамо
|21
|13
|3
|5
|40-23
|42
|
3
|ЦСКА
|21
|12
|3
|6
|26-17
|39
|
4
|Сочи
|20
|12
|1
|7
|33-21
|37
|
5
|Краснодар
|19
|9
|5
|5
|31-19
|32
|
6
|Локомотив
|20
|8
|7
|5
|28-23
|31
|
7
|Ахмат
|20
|10
|0
|10
|27-27
|30
|
8
|Кр. Советов
|19
|8
|4
|7
|24-20
|28
|
9
|Спартак
|20
|7
|5
|8
|22-28
|26
|
10
|Рубин
|20
|7
|4
|9
|27-31
|25
|
11
|Н. Новгород
|21
|6
|5
|10
|19-31
|23
|
12
|Арсенал
|21
|5
|5
|11
|24-43
|20
|
13
|Урал
|20
|4
|7
|9
|13-21
|19
|
14
|Ростов
|19
|4
|6
|9
|30-36
|18
|
15
|Уфа
|21
|3
|8
|10
|18-30
|17
|
16
|Химки
|20
|2
|8
|10
|18-37
|14
|12.03
|14:00
|
Уфа – Н. Новгород
|0 : 0
|12.03
|16:30
|
Арсенал – Динамо
|1 : 4
|12.03
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|1 : 2
|13.03
|12:00
|
Урал – Ахмат
|- : -
|13.03
|14:00
|
Химки – Сочи
|- : -
|13.03
|16:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|13.03
|19:00
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|14.03
|19:00
|
Рубин – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|9
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|6
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|11
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|17
|1
|7