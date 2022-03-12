«Сейчас всем непросто». Бабаев рассказал о финансовой ситуации в ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о финансовой ситуации в клубе.

— Если говорить об игроках и их будущем. Они демотивированные? Какие у них амбиции, если не будет еврокубков?

— Конечно, это всех беспокоит. И для любого спортсмена и болельщика участие в международных спортивных соревнованиях — это, наверно, высшая цель. Но, повторюсь, надеюсь, что наши доводы будут услышаны, рано или поздно, еврокубки вернуться.

— Атмосфера внутри команды?

— Абсолютно нормальная.

— Что по вопросу финансирования? Есть ли проблемы из-за санкций на ВЭБ

— ВЭБ РФ не финансирует ЦСКА, это заблуждение. У нас договорные отношения, нейминг стадиона. Поэтому это заблуждение, может, от незнания. Но в целом, конечно, с учетом экономической ситуации и курса национальной валюты, думаю, сейчас всем непросто.

— Ваши спонсоры сейчас не начали разговоры?

— Пока все остаются.