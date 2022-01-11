Смолов проходит вторую часть медосмотра для перехода в «Динамо»
11:11
По информации «СЭ», нападающий «Локомотива» Федор Смолов проходит вторую фазу медицинского обследования для завершения перехода в «Динамо».
31-летний россиянин должен завершить медосмотр до 15.00 (мск) сегодняшнего дня. Вчера, 10 января Смолов успешно прошел первую фазу обследования.
Ранее официальный сайт Тинькофф РПЛ сообщил, что «Локомотив» вывел Смолова из заявки.
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