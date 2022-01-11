Полузащитник ЦСКА Кучаев может продолжить карьеру в «Рубине»
11:16
Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев может перейти в «Рубин», сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, казанский клуб давно следит за 23-летним россиянином и хочет арендовать его с правом выкупа. Армейцы не согласны на такой формат сделки, они хотят оформить полноценный трансфер.
В сезоне-2021/22 Кучаев принял участие в 15 матчах ЦСКА, на его счету 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.
Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/tsska-i-rubin-vedut-dialog-po-perehodu-kuchaeva/
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