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Полузащитник ЦСКА Кучаев может продолжить карьеру в «Рубине»

11:16
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Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев может перейти в «Рубин», сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, казанский клуб давно следит за 23-летним россиянином и хочет арендовать его с правом выкупа. Армейцы не согласны на такой формат сделки, они хотят оформить полноценный трансфер.

В сезоне-2021/22 Кучаев принял участие в 15 матчах ЦСКА, на его счету 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/tsska-i-rubin-vedut-dialog-po-perehodu-kuchaeva/

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Иван Торопцев все материалы автора

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