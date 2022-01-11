Смолов подпишет контракт с «Динамо» сегодня вечером, клуб объявит о переходе завтра

Как стало известно «СЭ», футболист «Локомотива» Федор Смолов во вторник, 11 декабря, успешно прошел медосмотр в «Динамо».

Вечером 31-летний нападающий подпишет контракт на полтора года с опцией продления еще на год, которая автоматически вступит в силу, если Смолов проведет на поле определенный — весьма высокий — процент времени.

Ожидается, что официально «Динамо» объявит о переходе 12 декабря, когда уладит последние формальности. В тот же день новичок отправится в Катар на сбор с командой Сандро Шварца.

В этом сезоне 31-летний футболист отметился 7 голами в 15 матчах РПЛ. С 28 очками «Локомотив» располагается на 5-м месте в РПЛ после 18 туров.