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Смолов подпишет контракт с «Динамо» сегодня вечером, клуб объявит о переходе завтра

14:28
Федор Смолов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Федор Смолов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как стало известно «СЭ», футболист «Локомотива» Федор Смолов во вторник, 11 декабря, успешно прошел медосмотр в «Динамо».

Вечером 31-летний нападающий подпишет контракт на полтора года с опцией продления еще на год, которая автоматически вступит в силу, если Смолов проведет на поле определенный — весьма высокий — процент времени.

Ожидается, что официально «Динамо» объявит о переходе 12 декабря, когда уладит последние формальности. В тот же день новичок отправится в Катар на сбор с командой Сандро Шварца.

В этом сезоне 31-летний футболист отметился 7 голами в 15 матчах РПЛ. С 28 очками «Локомотив» располагается на 5-м месте в РПЛ после 18 туров.

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Константин Алексеев все материалы автора

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