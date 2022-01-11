Белоус о трансфере Сергеева: «Не хочется, чтобы «Зенит» в очередной раз стал кладбищем талантов»

Футбольный менеджер Юрий Белоус прокомментировал переход нападающего Ивана Сергеева из «Крыльев Советов» в «Зенит».

«Пока сложно что-то сказать об этом. Генеральный директор «Зенита» прав, говоря, что в команде должно быть на каждой позиции по два футболиста. Нужно понимать, насколько Сергеев соответствует сейчас уровню команды, и готов ли он составлять конкуренцию в еврокубках, выступая за «Зенит». У меня на этот счет есть сомнения. Главное, чтобы для него этот переход не стал таким же, как для многих талантливых ребят, чтобы «Зенит» в очередной раз не стал кладбищем талантов. Для Сергеева это точно шаг вперед, а вот для «Зенита», скорее всего, нет. Будем с интересом смотреть за ним там, но не думаю, что все будет так легко, как, например, в «Крыльях». В Самаре он блистал», — приводит «РБ Спорт» слова Белоуса.

Вчера, 10 января «Зенит» объявил о покупке Сергеева у «Крыльев Советов». В сезоне-2021/22 форвард провел 20 матчей за команду из Самары, на счету 26-летнего россиянина 8 голов и 6 результативных передач.