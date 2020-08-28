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СМИ: «Локомотив» поборется с «Наполи» за Матвиенко

14:27
Николай Матвиенко. Фото ФК «Шахтер».
Николай Матвиенко. Фото ФК «Шахтер».
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Наполи рассматривает защитник «Шахтера» Николая Матвиенко в качестве замены Калиду Кулибали, который может покинуть клуб этим летом, сообщает TuttoNapoli со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Трансфер можно закрыть за 15 миллионов евро. Но московский «Локомотив» тоже нацелился на 24-летнего защитника, так что «Наполи» рискует его упустить.

В прошлом сезоне УПЛ Матвиенко провел 26 матчей, в которых отличился голом и результативной передачей.

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