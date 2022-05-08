Слуцкий: «В запой или депрессию не уйду»

Слуцкий заявил, что сделает все возможное, чтобы «Рубин» остался в РПЛ

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после матча 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (0:1) отметил, что он сделает все возможное, чтобы команда осталась в РПЛ.

— Удивила позиция Кучаева в этом матче. Это было сделано чисто из тактических соображений?

— Я считаю, что условно позиция оттянутого форварда оптимально для Кучаева. В ЦСКА он проводил свои лучшие матчи именно на этой позиции.

— Есть ли у вас уверенность, что Рубин точно сохранит прописку в РПЛ?

— У меня есть уверенность, что я приложу все от меня зависящее, чтобы набрать максимально очки в последних двух играх. В запой или депрессию не уйду.

«Рубин» остался в зоне стыковых матчей — 13-е место и 29 очков. В следующем туре казанцы в гостях сыграют против «Урала».