Гильерме пропустил матч «Локомотива» против «Рубина» из-за повреждения

Гильерме рассказал, почему пропустил матч против «Рубина»

Голкипер «Локомотива» Гильерме рассказал «СЭ», почему пропустил матч 28-го тура Тинькофф РПЛ «Рубина» (1:0).

«Я не успел восстановиться после выезда в «Краснодар», уже возраст играет роль, ха-ха, сами понимаете. На самом деле, получил микротравму. К следующему матчу с «Динамо» буду готов», — заявил Гильерме «СЭ».

«Локомотив» выставил на игру самый молодой состав в истории чемпионатов России, средний возраст игроков составил 21,81 года.

«Локомотив» имеет в своем активе 44 очка и занимает шестое место в таблице РПЛ.