Чемпионат России: турнирная таблица РПЛ после 28-го тура

Завершился 28-й тур чемпионата России по футболу

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В воскресенье, 8 мая, завершился 28-й тур чемпионата России.

В борьбе за второе место «Сочи» по очкам догнал «Динамо».

«Спартак» победил «Урал», ЦСКА проиграл «Сочи». Результаты матчей 28-го тура

Команда И В Н П М O 1 Зенит 28 19 7 2 65-26 64 2 Динамо 28 16 4 8 49-33 52 3 Сочи 28 16 4 8 49-29 52 4 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47 5 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46 6 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44 7 Крылья Советов 28 12 5 11 39-34 41 8 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38 9 Спартак 28 10 7 11 35-38 37 10 Ростов 28 9 8 11 45-46 35 11 Нижний Новгород 28 7 8 13 25-39 29 12 Химки 28 6 11 11 31-44 29 13 Рубин 28 8 5 15 33-51 29 14 Урал 28 6 9 13 22-34 27 15 Уфа 28 4 12 12 25-38 24 16 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23

В 29-м туре встречаются: 13 мая, пятница «Сочи» — «Нижний Новгород»;

14 мая, суббота «Уфа» — «Арсенал», «Локомотив» — «Динамо», «Ростов» — «Химки», «Ахмат» — «Крылья Советов»;

15 мая, воскресенье «Урал» — «Рубин», «Спартак» — «Зенит», «Краснодар» — ЦСКА.