Чемпионат России: турнирная таблица РПЛ после 28-го тура
В воскресенье, 8 мая, завершился 28-й тур чемпионата России.
В борьбе за второе место «Сочи» по очкам догнал «Динамо».
«Спартак» победил «Урал», ЦСКА проиграл «Сочи». Результаты матчей 28-го тура
|
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
O
|
1
|
Зенит
|
28
|
19
|
7
|
2
|
65-26
|
64
|
2
|
Динамо
|
28
|
16
|
4
|
8
|
49-33
|
52
|
3
|
Сочи
|
28
|
16
|
4
|
8
|
49-29
|
52
|
4
|
ЦСКА
|
28
|
14
|
5
|
9
|
38-28
|
47
|
5
|
Краснодар
|
28
|
13
|
7
|
8
|
40-29
|
46
|
6
|
Локомотив
|
28
|
12
|
8
|
8
|
39-36
|
44
|
7
|
Крылья Советов
|
28
|
12
|
5
|
11
|
39-34
|
41
|
8
|
Ахмат
|
28
|
12
|
2
|
14
|
34-37
|
38
|
9
|
Спартак
|
28
|
10
|
7
|
11
|
35-38
|
37
|
10
|
Ростов
|
28
|
9
|
8
|
11
|
45-46
|
35
|
11
|
Нижний Новгород
|
28
|
7
|
8
|
13
|
25-39
|
29
|
12
|
Химки
|
28
|
6
|
11
|
11
|
31-44
|
29
|
13
|
Рубин
|
28
|
8
|
5
|
15
|
33-51
|
29
|
14
|
Урал
|
28
|
6
|
9
|
13
|
22-34
|
27
|
15
|
Уфа
|
28
|
4
|
12
|
12
|
25-38
|
24
|
16
|
Арсенал
|
28
|
5
|
8
|
15
|
28-55
|
23
В 29-м туре встречаются: 13 мая, пятница «Сочи» — «Нижний Новгород»;
14 мая, суббота «Уфа» — «Арсенал», «Локомотив» — «Динамо», «Ростов» — «Химки», «Ахмат» — «Крылья Советов»;
15 мая, воскресенье «Урал» — «Рубин», «Спартак» — «Зенит», «Краснодар» — ЦСКА.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|19
|7
|2
|65-26
|64
|
2
|Динамо
|28
|16
|4
|8
|49-33
|52
|
3
|Сочи
|28
|16
|4
|8
|49-29
|52
|
4
|ЦСКА
|28
|14
|5
|9
|38-28
|47
|
5
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|40-29
|46
|
6
|Локомотив
|28
|12
|8
|8
|39-36
|44
|
7
|Кр. Советов
|28
|12
|5
|11
|39-34
|41
|
8
|Ахмат
|28
|12
|2
|14
|34-37
|38
|
9
|Спартак
|28
|10
|7
|11
|35-38
|37
|
10
|Ростов
|28
|9
|8
|11
|45-46
|35
|
11
|Н. Новгород
|28
|7
|8
|13
|25-39
|29
|
12
|Химки
|28
|6
|11
|11
|31-44
|29
|
13
|Рубин
|28
|8
|5
|15
|33-51
|29
|
14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|28
|4
|12
|12
|25-38
|24
|
16
|Арсенал
|28
|5
|8
|15
|28-55
|23
|13.05
|19:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|14.05
|14:00
|
Уфа – Арсенал
|- : -
|14.05
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|14.05
|16:30
|
Ростов – Химки
|- : -
|14.05
|19:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|15.05
|14:00
|
Урал – Рубин
|- : -
|15.05
|16:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|15.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0