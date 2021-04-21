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Слуцкий — о распаде Суперлиги: «Очень приятно, что добро победило зло»

16:50
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал новость о распаде Суперлиги.

«Когда была создана Суперлига, я понимал, что это очень необычно для футбола. И в футболе, несмотря на то, что он очень финансово зависим, особенно в последние годы, традиции всегда играли большую роль, чем деньги. Под традициями я подразумеваю болельщиков, клубные цвета, эмблемы, дерби, соревнования, проведение турниров в том формате, в котором они существуют, поэтому, как только появилась информация про Суперлигу, мне стало безумно интересно, что же победит в этом мире — традиции или финансовая составляющая, которая тоже для любого клуба крайне важна. И мне очень приятно, что добро победило зло, традиции и болельщики взяли верх над коммерческой составляющей», — цитирует Слуцкого ТАСС.

20 апреля из-за критики со стороны болельщиков, футболистов и представителей международных организаций о своем уходе из нового турнира объявили все шесть клубов Английской премьер-лиги (АПЛ). Вскоре Суперлига выступила с официальным заявлением о приостановке проекта.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11209823

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