Россию включили в число стран-участниц европейской футбольной Суперлиги. Но радоваться рано

Константин Алексеев — о самой громкой спортивной новости вторника.

Мнение

«Суперлигу хотят перезапустить под новым названием. Россию включили в число стран-участниц». Футбольная новость под таким заголовком стала самой популярной во вторник. На спортивные сайты потекли реки пользователей из рекомендательных систем. Наверняка большинство из них — те, кто интересуется футболом по большим праздникам.

Ну а как? Вот в плавании уже пошли у нас золотые медали, на чемпионат мира по водным видам спорта собираются ехать и в командных дисциплинах. Чем футбол хуже?

Данный текст — разъяснение в первую очередь для таких людей. Постоянные пользователи «СЭ» наверняка и так догадываются, в чем подвох.

Сразу спойлер: российских клубов в ближайшее время в Суперлиге под новым названием «Объединенная лига» не будет.

Начнем с того, что нереально и создание самой Объединенной лиги. Все эти перманентные попытки привлечь к себе внимание напоминают сказку про мальчика, кричавшего «волки, волки!». Уже никто особо не слушает и не верит. Да, был некий пиковый момент, когда ряд топ-клубов выступил широким фронтом. Но тот бунт УЕФА подавил довольно легко. И переформатировал еврокубки. Все дальнейшие новости не выглядят серьезными. Теперь вот сменили название на Объединенную лигу — новая пиар-акция. При этом сами же и признались, что, хотя замахиваются стартовать в 2025 году, но сделать это крайне сложно. Спасибо за честность.

А что произойдет в нашем изменчивом мире через пару-тройку лет... Давайте обсудим хотя бы через год.

Но даже если бы Объединенная лига по каким-то неведомым причинам, например финансового характера, вдруг получила зеленый свет от УЕФА, то и в этом случае российских клубов там не было бы. Ведь организаторы ничего не говорили про нашу страну. Лишь указали, что планируется 96 клубов из 55 федераций. Да, именно столько входит в УЕФА — арифметически получается, что и Россия формально в списке. Но у меня нет сомнений: никто не думал об этом факторе, просто вписали число федераций из справочника, не придавая значения, кто входит в перечень. Слишком пока сырая идея, чтобы уже брать во внимание российский вопрос.

Кто сейчас будет играть с условным «Зенитом» в Объединенной лиге? «Бавария»? «МЮ»? В Германии и Англии до сих пор под запретом даже трансферные взаимодействия с РПЛ, что уж говорить об официальных матчах. Да, кто-то относится проще — в Испанию уехал Захарян, а во Францию — Сафонов, но будем честны — и в этих государствах не ждут встреч с нашими клубами.

В компании A22, которая продвигает идею Объединенной лиги, сообщили ТАСС, что выступление российских команд зависит от мнения других участников соревнований. Каким было бы это мнение, дойди дело до его выяснения, думаю, понятно.

Политическая ситуация пока не созрела. Ждем изменений в ней.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.