Подписчики «СЭ» в Instagram выбрали лучшего игрока 26-го тура Тинькофф РПЛ. Наибольшее количество голосов набрали сразу два футболиста: голкипер «Рубина» Юрий Дюпин и полузащитник «Краснодара» Алексей Ионов.

В матче «Урал» — «Рубин» (0:1) Дюпин отстоял на ноль и отразил один пенальти. В игре «Краснодара» с «Зенитом» (2:2) Ионов оформил дубль.

Также на звание лучшего игрока претендовали полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк и хавбек «Уфы» Владислав Камилов.