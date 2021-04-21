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Дюпин и Ионов — лучшие игроки 26-го тура РПЛ по мнению подписчиков «СЭ»

17:39
Юрий Дюпин. Фото Дарья Исаева., «СЭ»
Юрий Дюпин. Фото Дарья Исаева., «СЭ»
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Подписчики «СЭ» в Instagram выбрали лучшего игрока 26-го тура Тинькофф РПЛ. Наибольшее количество голосов набрали сразу два футболиста: голкипер «Рубина» Юрий Дюпин и полузащитник «Краснодара» Алексей Ионов.

В матче «Урал» — «Рубин» (0:1) Дюпин отстоял на ноль и отразил один пенальти. В игре «Краснодара» с «Зенитом» (2:2) Ионов оформил дубль.

Также на звание лучшего игрока претендовали полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк и хавбек «Уфы» Владислав Камилов.

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