«Зенит» вдевятером разгромно проиграл «Краснодару» в матче молодежного первенства

«Краснодар» обыграл «Зенит» в матче 22-го тура молодежного первенства — 3:0.

В составе «быков» отличились Давид Кокоев, Никита Фурин и Богдан Рейхмен. Отметим, что «Зенит» доигрывал встречу вдевятером: на 32-й минуте был удален Даниил Князев, на 38-й минуте — Антон Бугорский.

В параллельных матчах «Ростов» сыграл вничью со «Строгино» — 1:1, «Тамбов» и «Урал» также завершили свой матч вничью — 0:0.

Молодежные команды

22-й тур

«Краснодар — мол.» (Краснодар) — «Зенит — мол.» (Санкт-Петербург) — 3:0 (0:0)

Голы: Кокоев, 54 (1:0). Фурин, 68 (2:0). Рейхмен, 84 — с пенальти (3:0).

Удаления: Князев (Зенит — мол.), 32. Бугорский (Зенит — мол.), 38.

Судья: Матвеев (Москва).

21 апреля. Краснодар. Стадион «ЦПР ФК Краснодар».

«Ростов — мол.» (Ростов-на-Дону) — «Строгино — мол.» (Москва) — 1:1 (1:1)

Голы: Соколов, 12 (0:1). Турищев, 30 (1:1).

Судья: Марнавский (Санкт-Петербург).

21 апреля. Ростов-на-Дону. Стадион «Олимп-2».

«Тамбов — мол.» (Тамбов) — «Урал — мол.» (Екатеринбург) — 0:0

Судья: Родионов (Чехов).

21 апреля. Тамбов. Стадион СТЦ «Тамбов».