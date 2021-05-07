Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал об ожиданиях от матча 29-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом».

«Арсеналу» тоже нужны очки, как и нам, поэтому будет сверхбоевая игра. На мой взгляд, поле в Туле не очень высокого качества. Это усиливает фактор: кто выиграет больше единоборств, кто проявит больше желания, старания, тот победит. Сейчас у «Арсенала» в игре со «Спартаком» было много дисквалифицированных игроков, которые вернутся в матче с нами. То есть как обычно все будет очень сложно. Наверняка все решат определенные моменты, связанные с исполнительским мастерством, с проявлением той мотивации, которая есть у каждой из команд», — цитирует Слуцкого пресс-служба «Рубина».

Матч 29-го тура Тинькофф РПЛ «Арсенал» — «Рубин» состоится в субботу, 8 мая. Начало — в 16.30 (мск). После 28 туров казанцы занимают 4-е место в турнирной таблице, набрав 49 баллов. Тульский клуб (23) располагается на 13-м месте.