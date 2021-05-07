В «Крыльях Советов» отреагировали на информацию о возможном трансфере Сергеева в «Краснодар»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий прокомментировал «СЭ» информацию о возможном трансфере нападающего Ивана Сергеева в «Краснодар».

«Нам не поступало предложений от «Краснодара», — сказал Калакуцкий «СЭ». — И на этом точка. Мне кажется, все понятно. Общались с агентом Сергеева Павлом Андреевым по улучшению контракта? Естественно, мы какие-то действия осуществляем. Хочу подчеркнуть, что у Ивана действующий контракт до 2022 года. Наши переговоры строятся на том, что мы пытаемся улучшать условия, чтобы создать предпосылки для сохранения Ивана в команде. Давайте по игрокам в конце сезона всё расскажу, это будет правильно. Вы знаете, у нас осталось два матча первенства и один кубковый. Футболисты — это люди, это фамилии. На мой взгляд не совсем правильно их обсуждать по ходу сезона».

Ранее «РБ Спорт» сообщил, что «Краснодар» намерен укрепить свою линию нападения 25-летним форвардом из «Крыльев». Действующий контракт Ивана Сергеева с самарским клубом рассчитан до лета 2022.

В текущем сезоне Сергеев провел 46 матчей во всех турнирах и забил 42 гола.

(Артем Бухаев)