Бывший тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился с «СЭ» ожиданиями от матча 29-го тура Тинькофф РПЛ с «Локомотивом».

«Каждая из команд будет решать свою задачу: «Локомотив» будет бороться за второе место, а «Динамо» — за еврокубковую зону, поэтому надо выигрывать. Судя по весеннему отрезку, «Локо» выступает и выглядит поуверенней, а так, каждая из команд может отнять друг у друга очки завтра», — сказал Хохлов «СЭ».

Дмитрий Хохлов также добавил, что попадание в зону еврокубков будет зависеть не только от выступления «Динамо».

«Они могут выиграть следующие два матча, а в итоге оказаться вне ее. Ожидаю результативной игры с «железнодорожниками», не говорю о большом количестве забитых мячей, но голы будут. Сухой игры точно не будет», — добавил Хохлов.

Матч «Локомотив» — «Динамо» пройдет на нейтральном поле в Химках 8 мая. Динамовцы с 46 очками занимают седьмое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ, «Локо» с 52 баллами расположился на третьей строчке.

(Екатерина Звенигородская)