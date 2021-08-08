Шварц заявил о важности игры в обороне для «Динамо» в матче с ЦСКА
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о плане команды на игру в матче 3-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА.
«Мы провели хорошую тренировочную неделю. Посмотрели стартовый состав ЦСКА — он очень силен. Для нас будет важно хорошо и дисциплинированно сыграть в обороне. Будет ли «Динамо» играть против ЦСКА первым номером? С нашей точки зрения игра первым номером — не только владение мячом, но и другие компоненты. Сегодня мы хотим привнести их в игру. Мы проведем первый матч на нашем стадионе, рады сыграть перед нашими болельщиками», — сказал в эфире matchtv.ru Шварц.
Матч «Динамо» — ЦСКА состоится сегодня, 8 августа, начало — в 20.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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