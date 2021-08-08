Талалев — о матче с «Рубином»: «Есть уверенность, что зрители получат удовольствие»
Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал, как прошла подготовка к матчу 3-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина».
«Мы готовились в Грозном. Было жарко, готовились по вечера. Понимаем, что играем с одной из самых интересных и креативных команд. Нас ждет очень сложный матч.
Думаю, игра получится. Будет очень интересный футбол. Есть уверенность, что зрители получат удовольствие.
Как готов Бериша? Вы все увидите. Мы надеемся, что готов на то, чтобы забить гол и сделать пару голевых», — сказал Талалаев в эфире «Матч Премьер».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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