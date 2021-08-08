Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал, как прошла подготовка к матчу 3-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина».

«Мы готовились в Грозном. Было жарко, готовились по вечера. Понимаем, что играем с одной из самых интересных и креативных команд. Нас ждет очень сложный матч.

Думаю, игра получится. Будет очень интересный футбол. Есть уверенность, что зрители получат удовольствие.

Как готов Бериша? Вы все увидите. Мы надеемся, что готов на то, чтобы забить гол и сделать пару голевых», — сказал Талалаев в эфире «Матч Премьер».