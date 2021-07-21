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Шварц высказался о возможном появлении новичков в «Динамо»

13:09
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц перед матчем первого тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» поделился ожиданиями от игры, а также высказался о возможных новых приобретениях клуба.

— Ожидается серьезный соперник, который оказывает интенсивный и динамичный футбол. К тому же они играют по той же схеме, что и «Динамо».

— Есть ли возможность привести в команду нового нападающего?

— Моя работа и задача — делать лучше тех игроков, которые есть у нас сейчас. Мы свою работу на сборах проделали. Сейчас проводим открытые переговоры и находимся в плотном диалоге с Бувачем. Решения не принимаются столь быстро.

Матч «Ростов» — «Динамо» состоится в пятницу, 23 июля, и станет первой игрой чемпионата России-2021/22. Начало встречи — в 20.00 (мск).

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Данил Алешин все материалы автора

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