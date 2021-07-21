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Безбородов судит матч «Рубин» — «Спартак»: названы арбитры на 1-й тур РПЛ

12:53
Владислав Безбородов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Владислав Безбородов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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РФС на своем официальном сайте опубликовал назначения арбитров и инспекторов на матчи 1-го тура Тинькофф чемпионата России сезона-2021/22.

Бригада арбитра Владислава Безбородова обслужит встречу «Рубина» против «Спартака». Игра пройдет 24 июля в Казани.

«Ростов» — «Динамо»: судья — Владимир Москалев; ассистенты судьи — Владислав Назаров, Арам Петросян; резервный судья — Евгений Буланов; ВАР — Павел Кукуян; AВАР — Алексей Лунев; инспектор — Сергей Лапочкин.

«Химки» — «Зенит»: судья — Евгений Кукуляк; ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Антон Анопа; ВАР — Алексей Амелин; AВАР — Андрей Болотенков; инспектор — Эдуард Малый.

«Локомотив» — «Арсенал»: судья — Игорь Панин; ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин, Рашид Абусуев; резервный судья — Андрей Фисенко; ВАР — Виталий Мешков; AВАР — Николай Богач; инспектор — Николай Иванов.

«Рубин» — «Спартак»: судья — Владислав Безбородов; ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Роман Усачев; резервный судья — Дмитрий Стрельцов; ВАР — Алексей Сухой; AВАР — Николай Еремин; инспектор — Геннадий Куличенков.

«Урал» — «Краснодар»: судья — Василий Казарцев; ассистенты судьи — Алексей Воронцов, Александр Кудрявцев; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Иван Сиденков; AВАР — Антон Кобзев; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.

«Крылья Советов» — «Ахмат»: судья — Кирилл Левников; ассистенты судьи — Егор Болховитин, Алексей Ширяев; резервный судья — Кирилл Силантьев; ВАР — Евгений Турбин; AВАР — Валерий Данченко; инспектор — Андрей Бутенко.

ЦСКА — «Уфа»: судья — Сергей Иванов; ассистенты судьи — Роман Милюченко, Рустам Мухтаров; резервный судья — Сергей Цыганок; ВАР — Артем Любимов; AВАР — Тихон Калугин; инспектор — Александр Колобаев.

«Нижний Новгород» — «Сочи»: судья — Павел Шадыханов; ассистенты судьи — Адлан Хатуев, Илья Елеференко; резервный судья — Роман Галимов; ВАР — Алексей Матюнин; AВАР — Дмитрий Чельцов; инспектор — Сергей Мартынов.

Первый тур РПЛ стартует 23 июля матчем «Ростов» — «Динамо».

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/214019

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