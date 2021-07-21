Шварц рассказал о состоянии Ласкальта и Шиманьски перед матчем с «Ростовом»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц перед матчем первого тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» рассказал о состоянии полузащитника Себастьяна Шиманьски и новичка бело-голубых Диего Лаксальта.

— Лаксальт присоединился на 2-3 дня позже остальных, — сказал Шварц. — Он хорошо интегрировался в команду, вписался. Будем сейчас отрабатывать тактические взаимодействия, которые начнем применять в игре против «Ростова». Шиманьски тренируется 8-9 дней в общей группе, у него была мышечная травма. У нас есть время, чтобы определиться, будем ли мы его использовать. Не хотим рисковать его здоровьем.

Две гостевые игры подряд? Для меня это новый опыт. Я сталкивался с ситуацией, когда игры чередовались: домашние и гостевые. Сейчас мы должны решать вопрос постепенно от игры к игре.

Матч «Ростов» — «Динамо» состоится в пятницу, 23 июля. Начало — в 20.00 (мск).