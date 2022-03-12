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Сегодня, 19:21

Шварц: «Чемпионская гонка с «Зенитом»? Не забиваем этим голову»

Шварц заявил, что «Динамо» не думает о чемпионской гонке с «Зенитом»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц после матча 21-го тура Тинькофф РПЛ с «Арсеналом» (4:1) подвел итоги встречи.

— Эту встречу можно разделить на два тайма: в первом мы хорошо вошли в игру, забили гол, после чего стали действовать пассивнее и принимать сложные решения, немного упустив нить игры, — цитирует Шварца сайт «Динамо». — В раздевалке мы рассказали ребятам, как надо действовать во втором тайме. Я очень доволен их реакцией — парни действовали очень целеустремлённо, и три гола стали плодом их работы во второй половине. Я доволен сегодняшней победой, которая стала первой в Туле с 2014 года.

— Почему команда всё-таки упустила инициативу в первом тайме? Это был психологический момент, из-за того, что вы и в первом круге победили с крупным счётом?

— Эти матчи всё-таки довольно разные. В игре первого круга мы уже после первых 45 минут вели со счетом 4:0. Сегодня же в первом тайме «Арсенал» пытался показать свою игру. Во второй половине же мы очень хорошо сыграли в обороне, а в атаке грамотно находили свободные зоны.

— Арсен Захарян успел поиграть уже на всех позициях в полузащите. Какая всё-таки является для него наиболее комфортной?

— Мы знаем, что Арсен может сыграть на разных позициях как в центре поля, так и на любом из флангов. Сегодня он создавал хорошие моменты, но я бы хотел выделить всю команду, которая проявила себя с лучшей стороны.

— Что скажите по поводу чемпионской гонки с «Зенитом»?

— Мы не забиваем себе этим голову и фокусируемся на своей игре. В эти непростые времена мы должны думать только о том, как её улучшить и провести свои лучшие матчи.

Источник: https://fcdm.ru/news/sandro-svarc-ocen-dovolen-reakciei-komandy-vo-vtorom-taime

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Сандро Шварц
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2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
4
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
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 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
7
 Ахмат 20 10 0 10 27-27 30
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 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
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