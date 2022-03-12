Шварц: «Чемпионская гонка с «Зенитом»? Не забиваем этим голову»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц после матча 21-го тура Тинькофф РПЛ с «Арсеналом» (4:1) подвел итоги встречи.

— Эту встречу можно разделить на два тайма: в первом мы хорошо вошли в игру, забили гол, после чего стали действовать пассивнее и принимать сложные решения, немного упустив нить игры, — цитирует Шварца сайт «Динамо». — В раздевалке мы рассказали ребятам, как надо действовать во втором тайме. Я очень доволен их реакцией — парни действовали очень целеустремлённо, и три гола стали плодом их работы во второй половине. Я доволен сегодняшней победой, которая стала первой в Туле с 2014 года.

— Почему команда всё-таки упустила инициативу в первом тайме? Это был психологический момент, из-за того, что вы и в первом круге победили с крупным счётом?

— Эти матчи всё-таки довольно разные. В игре первого круга мы уже после первых 45 минут вели со счетом 4:0. Сегодня же в первом тайме «Арсенал» пытался показать свою игру. Во второй половине же мы очень хорошо сыграли в обороне, а в атаке грамотно находили свободные зоны.

— Арсен Захарян успел поиграть уже на всех позициях в полузащите. Какая всё-таки является для него наиболее комфортной?

— Мы знаем, что Арсен может сыграть на разных позициях как в центре поля, так и на любом из флангов. Сегодня он создавал хорошие моменты, но я бы хотел выделить всю команду, которая проявила себя с лучшей стороны.

— Что скажите по поводу чемпионской гонки с «Зенитом»?

— Мы не забиваем себе этим голову и фокусируемся на своей игре. В эти непростые времена мы должны думать только о том, как её улучшить и провести свои лучшие матчи.