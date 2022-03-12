«Локомотив» — ЦСКА: Языджи открыл счет в матче

Полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи отличился в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива». Он открыл счет в первом тайме — 1:0.

Голкипер «Локо» Даниил Худяков справился с первым ударом Бактиера Зайнутдинова, но первым на добивание успел Языджи, который отправил мяч в сетку.

Турок забивает в третьем места чемпионата России подряд после дебюта в РПЛ.