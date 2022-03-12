«Локомотив» — ЦСКА: Языджи открыл счет в матче
Полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи отличился в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива». Он открыл счет в первом тайме — 1:0.
Голкипер «Локо» Даниил Худяков справился с первым ударом Бактиера Зайнутдинова, но первым на добивание успел Языджи, который отправил мяч в сетку.
Турок забивает в третьем места чемпионата России подряд после дебюта в РПЛ.
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|
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|12
|1
|7
|33-21
|37
|
4
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|20
|11
|3
|6
|24-16
|36
|
5
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|19
|9
|5
|5
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|32
|
6
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|31
|
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|
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|5
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|
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|
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|19
|4
|6
|9
|30-36
|18
|
15
|Уфа
|21
|3
|8
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|18-30
|17
|
16
|Химки
|20
|2
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|10
|18-37
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|12.03
|14:00
|
Уфа – Н. Новгород
|0 : 0
|12.03
|16:30
|
Арсенал – Динамо
|1 : 4
|12.03
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|13.03
|12:00
|
Урал – Ахмат
|- : -
|13.03
|14:00
|
Химки – Сочи
|- : -
|13.03
|16:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|13.03
|19:00
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|14.03
|19:00
|
Рубин – Ростов
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
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Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|9
|П
|
|
Реми Кабелла
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|
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Зенит
|6
|
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Себастьян Шиманьски
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|И
|К
|Ж
|
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Максимилиано Кофрие
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|1
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|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
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|1
|0
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|
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|1
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