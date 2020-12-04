Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц разобрал ошибки команды в матче 16-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (1:4) на пресс-конференции перед встречей 17-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала».

— Почему мы поменяли схему во втором тайме матча с «Ростовом»? Мы хотели иметь ситуацию 4-в-3 в центре поля. В нападении у нас было бы два чистых форварда. Были ли индивидуальные ошибки? Нет. «Ростов» хорошо воспользовался текущей ситуацией на поле. И некоторыми нашими тактическими ошибками. Мы работали над этим два последних дня — смотрели, как играет оборона. Не вижу серьезной проблемы. Наши игроки обороны высоко поднимались, но мы понимали степень риска. Игроки «Ростова» этим воспользовались. (Наталья Юрина)

Матч «Динамо» — «Арсенал» состоится в воскресенье, 6 декабря. Начало — в 16.30 (мск).