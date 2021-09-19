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Шварц — о победе над «Сочи»: «Бывают такие матчи, в которых соперник заставляет тебя прижиматься к воротам»

22:23
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц подвел итоги матча 8-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (1:0).

— Сегодня была боевая игра с множеством единоборств. Я горжусь самоотдачей ребят и тем, как команда боролась. Наши футболисты проявили себя с лучшей стороны, показали свой боевой характер. У нас была непростая неделя после поражения от «Нижнего Новгорода», в ходе которой были три травмы. Я счастлив, что нам удалось одержать первую победу на стадионе «Фишт» и взять три очка в матче с таким серьезным соперником, — приводит слова тренера сайт «Динамо».

— Многие были удивлены тем, что Вячеслав Грулев вышел в стартовом составе на месте центрфорварда. Насколько этот ход оправдал себя?

— Я доволен тем, как Грулев проявил себя в матче. Он здорово проводил последние тренировочные недели, поэтому вышел с первых минут, а Тюкавин остался на скамейке запасных и со свежими силами вышел во втором тайме. Сегодня мы проявили волю к победе, чему я очень рад.

— Как оцените игру Игоря Лещука?

— Игорь сегодня провел отличный матч и оставил свои ворота в неприкосновенности. Он стал важным фактором в итоговой победе. Я не удивлен тем, что Игорь провел такую качественную игру. Мы могли убедиться в его классе в прошлом сезоне в матчах с «Локомотивом» и ЦСКА. Я бы отметил всю нашу вратарскую бригаду — все три голкипера очень важны для нас.

— Во втором тайме команда перешла на игру в три защитника. Чем был вызван этот ход?

— Эта смена исходила из хода игры. В перерыве мы объяснили парням, что перейдем на игру в три защитника. Силы Себастиана Шиманьского не безграничны, поэтому решили после 15-й минуты заменить его и перейти на другую тактическую схему. Она была нужна, чтобы более надежно сыграть в обороне, учитывая, что было много подач с флангов.

— Оцените выход Романа Евгеньева на замену?

— Роман очень хорошо вошел в игру, так что могу сказать только лестные слова о его сегодняшних действиях. Для нас очень важно, что выходящие на замену футболисты готовы полностью выкладываться на поле.

— После отмененного гола Николы Моро динамовцы не могли 20 минут войти в штрафную «Сочи». Вы намеренно отдали инициативу, или это была заслуга соперника?

— Сегодня мы сыграли глубже обычного, но стоит отметить, что у нас было достаточно много моментов, когда мы выбегали в контратаки. Бывают такие матчи, в которых соперник заставляет тебя прижиматься к воротам.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Зенит

П2

34%

1.69

Ф2 (-1)

20%

2.10

ТМ 3.0

16%

1.67
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.73

X2

22%

1.57

1X

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1.46
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Тоттенхэм 0
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32%

1.74

ТБ 2.0

23%

1.58

Обе забьют - нет

15%

1.74

Дополнительная информация:

https://fcdynamo.ru/news/sandro-svarc-gorzus-xarakterom-i-samootdacei-nasei-komandy

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Иван Шитик все материалы автора

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