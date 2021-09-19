Федотов назвал причины поражения «Сочи» от «Динамо»
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов подвел итоги матча 8-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (0:1). Единственный гол в этой встрече на 12-й минуте забил Арсен Захарян.
«Первые минуты очень важны, и в этой зоне мы должны юыть более аккуратны, — приводит слова Федотова пресс-служба «Сочи». — Но тем не менее, пропустив, мы создавали, комбинировали, но не хватило точности в завершающих ударах и, может быть, спокойствия и хладнокровия, что и помешало забить нам гол».
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