Стали известны сроки восстановления Лаксальта
Стали известны сроки восстановления защитника «Динамо» Диего Лаксальта, информирует «РБ Спорт».
Футболист пропустит около двух месяцев из-за травмы ноги, которую он получил на одной из тренировок «Динамо» перед игрой 8-го тура РПЛ с «Сочи». Во время упражнения футболист пробил по воротам, после чего почувствовал боль в передней поверхности бедра.
Напомним, что в июне Лаксальт перешел из «Милана» в «Динамо». В нынешнем сезоне футболист провел за московский клуб 7 матчей в РПЛ.
После восьми туров на счету «Динамо» 16 набранных очков.
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Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/zashhitnik-dinamo-laksal-t-propustit-okolo-dvuh-mesyatsev-iz-za-travmy/
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