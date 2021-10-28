Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц перед гостевым матчем 13-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» поделился мнением о сопернике.

«Зенит» показывает вариативность на поле. Например, Дуглас Сантос может играть и левого защитника, и шестерку, — отметил Шварц. — Я не знаю, какую схему выберет Сергей Семак. Мы готовы к обеим схемам — как в три, так и в четыре защитника. Но в первую очередь мы должны отталкиваться от своей философии.

Прессинг не оказывает ключевого влияния на ту схему, в которую мы играем. Я посмотрел прошлогодний матч. В первые 15-20 минут хорошо вошли в игру, создавали моменты, но не смогли повести в счете. За 10 месяцев утекло могло воды, мы продвинулись вперед, сделали много позитивных шагов. Мы планируем играть агрессивно, стараться прессинговать. Для нас важно смело действовать на поле. Нашего мастерства будет достаточно, чтобы показать завтра достойную игру. В каждой игре будут игровые отрезки, когда мы играем низко. Но даже тогда важно сохранять ту агрессивность, которая есть при высоком прессинге. Очень важно будет завтра свести к минимуму невынужденные ошибки.

Посмотрел игру «Зенит» — «Спартак» два раза. «Зенит» в этой игре был очень эффективен. Это отразилось на том количестве мячей, которое они смогли забить".

Матч «Зенит» — «Динамо» состоится завтра, 29 октября, на «Газпром Арене». Начало в 19.00 по московскому времени.