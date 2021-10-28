В «Уфе» отреагировали на информацию о возможном переходе Жиркова
13:59
Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов отреагировал на информацию о возможном переходе Юрия Жиркова.
Ранее об этом сообщил «РБ Спорт». По информации источника, футболист может заключить контракт с уфимцами до конца нынешнего сезона.
«Жирков усилит любую команду. Юра — профессионал своего дела. Остальное без комментариев», — сказал Мурзагулов «СЭ».
Последним клубом 38-летнего футболиста был «Зенит».
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