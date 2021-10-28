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Рахимич: «Если у Вагнера есть желание вернуться в ЦСКА, почему бы нет?»

13:49
Элвер Рахимич. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Элвер Рахимич. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич прокомментировал «СЭ» возможное возвращение бразильского форварда «Кайрата» Вагнера Лава в московский клуб.

«К сожалению, не видел матчей Вагнера за «Кайрат», поэтому мне сложно судить. Но, если у него есть желание вернуться, почему бы нет? Почему бы и не закончить карьеру в ЦСКА? Думаю, Вагнер может еще играть на хорошем уровне. Ибрагимович тоже в 40 лет еще играет. Но все будет зависеть от руководства клуба, как они смотрят на это. Посмотрим, что решат», — сказал Рахимич «СЭ».

В нынешнем сезоне на счету 37-летнего форварда 13 голов в 34 матчах.

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