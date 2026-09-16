На Азиаде дебютируют единоборства с виртуальными ударами. Говорят, это спорт будущего

В новой дисциплине нет весовых категорий, а женщины могут сражаться с мужчинами.

На этой неделе в японском городе Нагоя стартуют летние Азиатские игры — одна из главных экспериментальных площадок олимпийского движения. На этот раз в программе соревнований, которые состоятся с 19 сентября по 4 октября, впервые представлены ММА и падел, а также такие странные для европейцев дисциплины, как сепактакрау (волейбол ногами) и кабадди (пятнашки). Но самый удивительный пункт программы — виртуальное тхэквондо. По факту это не киберспорт и не фиджитал, а спортивный симулятор. И странное с точки зрения классических соревнований занятие полностью соответствует основным направлениям олимпизма последних лет — безопасность, гендерное равенство и привлекательность для молодежи. Поэтому, возможно, у дебютанта большое будущее.

Это только начало

Как известно, самым перспективным направлением сейчас считается киберспорт (соревнования на компьютерах и игровых приставках). Отношения с ним у МОК достаточно сложные, но в официальной программе Азиады геймеры выступят уже во второй раз. Россия активно участвует в развитии фиджитала (многоборья, совмещающего соревнования в онлайне и офлайне). С 29 июля по 9 августа в Астане (Казахстан) состоялись вторые в истории «Игры будущего». А теперь пришла очередь выйти на новый уровень спортивным симуляторам. Причем в таком непростом формате, как боевые единоборства.

Виртуальное тхэквондо — дисциплина, официально признанная Всемирной федерацией World Taekwondo. В ноябре 2024-го по этому виду спорта в Сингапуре прошел первый чемпионат мира. В нем приняли участие более 120 атлетов из 23 стран (восемь спортсменов из России выступали под нейтральным флагом). Главная фишка этой дисциплины в том, что все поединки являются бесконтактными, что исключает риск получения травм из-за ударов соперника. При этом спортсмены находятся в реальном мире на площадках размером 4?4 метра. На соревнованиях используются виртуальные очки, которые связаны с пятью датчиками на спине, бедрах и голенях. Беспроводная система считывает все движения, уклонения и удары, перенося их на цифровых персонажей (аватаров), которые сражаются на большом экране перед зрителями.

Цель каждого бойца — обнулить «шкалу здоровья» противника на экране. Сила виртуального урона зависит от скорости реального удара. Также есть «шкала оглушения» и возможность блокировать атаки. Поединки проходят до двух побед. Каждый раунд длится не более 60 секунд. Уникальность соревнований еще и в том, что в них нет разделения на весовые категории, а также на мужской и женский разряды. Это возможно, поскольку во время виртуального боя физическая масса не дает преимущества — важны только скорость, выносливость, тайминг и техника. Допинг здесь тоже бесполезен — во всяком случае, анаболики и их аналоги, хотя и возникает опасность читерства другого рода. На Азиаде 16 спортсменов разного пола и возраста разыграют всего один комплект наград, но это только начало.

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Вопреки заветам Кубертена

До сих пор наибольшее распространение в спорте имели симуляторы циклических дисциплин и автогонок. Так, Международная федерация академической гребли ежегодно проводит чемпионаты мира Virtual Indoor Rowing (виртуальная гребля). Участники этого турнира соревнуются удаленно — у себя дома или в спортзалах на гребных эргометрах, подключенных к единой цифровой системе. В календаре Международного союза велосипедистов с 2020 года есть чемпионаты мира по кибервелоспорту. На них используются гоночные велосипеды, установленные на умные велостанки, подключенные к компьютеру. Он с высокой точностью симулирует рельеф какой-то реальной или выдуманной локации: крутить педали становится физически тяжелее при подъеме в виртуальную гору и легче на спусках. Квалификационные этапы здесь проходят в онлайн-режиме, а вот на финалы участники собираются вместе на одной арене.

Похожие истории есть в беге и парусном спорте, а в автогонках и мотогонках выступления на симуляторах приобрели едва ли не больший масштаб, чем старты в реальности. Огромный стимул для развития здесь дали карантинные мероприятия в годы пандемии, а также стремление команд удешевить процесс тренировок пилотов за счет виртуального прохождения трасс. Границы здесь стерлись настолько, что киберпилоты порой без особых мучений переходят в реальные гонки и наоборот. В общем, сколько бы ни возмущались сторонники материального мира, процесс цифровизации спорта не остановить. Это противоречит заветам основателя МОК Пьера де Кубертена, который настаивал, что спорт — в первую очередь соревнования людей на грани и за гранью их физических возможностей. Но мир за последние 150 лет поменялся так, что держаться за старые установки просто глупо.

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Кто на выход?

Вопрос скорее в другом: если виды спорта, использующие виртуальную реальность, будут появляться на классических стартах в системе МОК, то вместо каких дисциплин? Ведь очевидно, что Олимпиады достигли предела организационных возможностей по числу участников. И если программу Игр начнут делать более современной, то из нее придется вычищать устаревшие и наименее популярные виды. Что же из «классики» в первую очередь окажется под ударом? Здесь можно только гадать, поскольку вопрос не является чисто экономическим, а напрямую завязан с политикой и лоббизмом со стороны спонсоров и функционеров. По логике под ударом в первую очередь те, кто не может быстро адаптироваться к новым реалиям и, в частности, переместить часть соревнований на симуляторы. Но все не так просто.

Предположить, какие виды спорта стоят на выход из олимпийской программы, можно, проанализировав корректировку программ на Играх и более мелких соревнованиях за последние годы. Большие проблемы точно у спортивной ходьбы и современного пятиборья (если бы последнее не было придумано лично Кубертеном, оно давно бы потеряло олимпийскую прописку). Также из-за бесконечных допинговых скандалов под ударом тяжелая атлетика и пауэрлифтинг (последний сейчас представлен только на Паралимпиадах). В зимней программе плохи дела у лыжного двоеборья (оно уже лишилось места на ОИ-2030), парного фигурного катания (исключено из программ ЮОИ-2028) и, как ни странно, биатлона (не попал на Универсиаду-2027). По причине больших организационных сложностей, экологических и этических моментов также под ударом пулевая и стендовая стрельба.

Конечно, все это субъективно и сложно предположить, куда именно качнется маятник развития олимпизма в годы президентства в МОК Кирсти Ковентри. Но очевидно, что классический спорт сейчас испытывает огромное давление со стороны не только геополитики, но и стремительно меняющегося мира. И опора традиции теперь работает далеко не всегда. Виртуальное тхэквондо на Азиаде — первая ласточка. Чем дальше, тем таких примеров будет больше.