Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов подвел итоги матча 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов» (0:1).

— «Крылья Советов» опасны быстрыми атаками, то есть нельзя терять мячи в центре поля, на своей половине ошибаться. Игра получилась неважная с нашей стороны, но я думаю, что все-таки у нас проблемы были еще до игры. Мы находимся в ситуации, в которой мало кто из игроков был. Нам немного игр до конца сезона остается, мы находимся внизу, поэтому надо биться, сражаться и грызть. То есть до игры мы что-то делаем не так. С этим надо разбираться всем — и тренерскому штабу, и игрокам. Потому что здесь другой настрой, другой подход. Мы очень нестабильны, так как после хорошей игры с ЦСКА мы выдаем такую. А неважная игра — это следствие. Должен быть правильный настрой на те игры, где мы должны были брать очки. То есть это две домашние игры: с «Химками» и сегодняшняя с «Крыльями». Я думаю, что проблема — настрой. До игры надо всем осознать, где мы находимся и понять, что такое «выгрызать очки» и «биться за выживание». Не все пока это осознают, а игр осталось совсем немного, поэтому надо все это приводить в порядок.

— Сказался на мотивации тот факт, что «украли» очки в матче с ЦСКА?

— Понимаете, тут ничего не сделаешь. Конечно, мы все были на эмоциях после игры, и на следующий день ребят надо было успокаивать. Но если бы, к примеру, не забили пенальти, то судья мог добавить пять минут, и неизвестно чем бы все это дело закончилось. Естественно психологически все это на пользу команде не идет, но причина не в этом, это было неделю назад.

— Ноль ударов в створ ворот — это шоковая цифра?

— Это шоковая цифра. Мы не можем распорядиться мячом, чтоб создать моменты и завершить его. То есть неверные моменты, где-то брак. Но это все идет от настроя еще до игры. Мы идем на битву за выживание в премьер-лиге, и это недопонимают до конца что это. Мы проигрываем до игры и вот над этим надо работать. Хотя ты смотришь как тренируются, как обстановка в команде — ничего не предвещает беды, — и тут нам бью по башке уже который раз после перерыва.