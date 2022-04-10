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Шалимов — о поражении от «Крыльев»: «Идем на битву за выживание в премьер-лиге»

Главный тренер «Урала» прокомментировал поражение от «Крыльев Советов»
Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов подвел итоги матча 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов» (0:1).

— «Крылья Советов» опасны быстрыми атаками, то есть нельзя терять мячи в центре поля, на своей половине ошибаться. Игра получилась неважная с нашей стороны, но я думаю, что все-таки у нас проблемы были еще до игры. Мы находимся в ситуации, в которой мало кто из игроков был. Нам немного игр до конца сезона остается, мы находимся внизу, поэтому надо биться, сражаться и грызть. То есть до игры мы что-то делаем не так. С этим надо разбираться всем — и тренерскому штабу, и игрокам. Потому что здесь другой настрой, другой подход. Мы очень нестабильны, так как после хорошей игры с ЦСКА мы выдаем такую. А неважная игра — это следствие. Должен быть правильный настрой на те игры, где мы должны были брать очки. То есть это две домашние игры: с «Химками» и сегодняшняя с «Крыльями». Я думаю, что проблема — настрой. До игры надо всем осознать, где мы находимся и понять, что такое «выгрызать очки» и «биться за выживание». Не все пока это осознают, а игр осталось совсем немного, поэтому надо все это приводить в порядок.

— Сказался на мотивации тот факт, что «украли» очки в матче с ЦСКА?

— Понимаете, тут ничего не сделаешь. Конечно, мы все были на эмоциях после игры, и на следующий день ребят надо было успокаивать. Но если бы, к примеру, не забили пенальти, то судья мог добавить пять минут, и неизвестно чем бы все это дело закончилось. Естественно психологически все это на пользу команде не идет, но причина не в этом, это было неделю назад.

— Ноль ударов в створ ворот — это шоковая цифра?

— Это шоковая цифра. Мы не можем распорядиться мячом, чтоб создать моменты и завершить его. То есть неверные моменты, где-то брак. Но это все идет от настроя еще до игры. Мы идем на битву за выживание в премьер-лиге, и это недопонимают до конца что это. Мы проигрываем до игры и вот над этим надо работать. Хотя ты смотришь как тренируются, как обстановка в команде — ничего не предвещает беды, — и тут нам бью по башке уже который раз после перерыва.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 24-й тур
10 апр, 12:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
0:1
Крылья Советов
Голы
Зиньковский, 53 (0:1)
Урал
Помазун Гогличидзе Мамин Герасимов Егорычев (Юшин, 85) Аугустыняк (Подберезкин, 86) Гаджимурадов (Железнов, 77) Колесниченко (Мишкич, 59) Шатов (Евсеев, 85) Магомадов Бикфалви
Крылья Советов
Ломаев Солдатенков Горшков Костанца Бейл Гапонов Ежов (Липовой, 86) Глушенков (Якуба, 73) Зиньковский (Пиняев, 73) Сарвели (Витюгов, 81) Коваленко (Цыпченко, 73)
Предупреждения
Герасимов 3’, Магомадов 28’, Шатов 39’, Аугустыняк 57’, Мишкич 65’  -  Бейл 24’, Сарвели 76’
Удаления
Герасимов 84’ (вторая ж.к)
Судьи
Левников (Санкт-Петербург) Болховитин (Ленинградская область) Шаламберидзе (Москва)
ВАР
Фролов (Москва) Усачев (Ростов-на-Дону) Турбин (Дмитров)

Источник: https://fc-ural.ru/novosti/glavnaya-komanda/igor-shalimov-dazhe-pri-plohoj-igre-nado-vygryzat-nado-bitsya-nado-brat-ochki

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 0
Арсенал Т 0
Перерыв

П1

23%

1.47

Ф1 (-1.0)

18%

1.77

ТБ 2.5

17%

1.78
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Ливерпуль

Обе забьют - да

21%

1.63

X2

15%

1.82

П1

13%

2.05
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат 0
Зенит 2
Матч завершен

П2

27%

1.70

ТБ 2.0

16%

1.47

Обе забьют - да

14%

1.95
Игорь Шалимов
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Урал
2
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 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
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