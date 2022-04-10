Шалимов — о поражении от «Крыльев»: «Идем на битву за выживание в премьер-лиге»
Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов подвел итоги матча 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов» (0:1).
— «Крылья Советов» опасны быстрыми атаками, то есть нельзя терять мячи в центре поля, на своей половине ошибаться. Игра получилась неважная с нашей стороны, но я думаю, что все-таки у нас проблемы были еще до игры. Мы находимся в ситуации, в которой мало кто из игроков был. Нам немного игр до конца сезона остается, мы находимся внизу, поэтому надо биться, сражаться и грызть. То есть до игры мы что-то делаем не так. С этим надо разбираться всем — и тренерскому штабу, и игрокам. Потому что здесь другой настрой, другой подход. Мы очень нестабильны, так как после хорошей игры с ЦСКА мы выдаем такую. А неважная игра — это следствие. Должен быть правильный настрой на те игры, где мы должны были брать очки. То есть это две домашние игры: с «Химками» и сегодняшняя с «Крыльями». Я думаю, что проблема — настрой. До игры надо всем осознать, где мы находимся и понять, что такое «выгрызать очки» и «биться за выживание». Не все пока это осознают, а игр осталось совсем немного, поэтому надо все это приводить в порядок.
— Сказался на мотивации тот факт, что «украли» очки в матче с ЦСКА?
— Понимаете, тут ничего не сделаешь. Конечно, мы все были на эмоциях после игры, и на следующий день ребят надо было успокаивать. Но если бы, к примеру, не забили пенальти, то судья мог добавить пять минут, и неизвестно чем бы все это дело закончилось. Естественно психологически все это на пользу команде не идет, но причина не в этом, это было неделю назад.
— Ноль ударов в створ ворот — это шоковая цифра?
— Это шоковая цифра. Мы не можем распорядиться мячом, чтоб создать моменты и завершить его. То есть неверные моменты, где-то брак. Но это все идет от настроя еще до игры. Мы идем на битву за выживание в премьер-лиге, и это недопонимают до конца что это. Мы проигрываем до игры и вот над этим надо работать. Хотя ты смотришь как тренируются, как обстановка в команде — ничего не предвещает беды, — и тут нам бью по башке уже который раз после перерыва.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|15
|7
|2
|55-23
|52
|
2
|Динамо
|24
|15
|4
|5
|43-24
|49
|
3
|ЦСКА
|24
|13
|4
|7
|36-24
|43
|
4
|Сочи
|24
|13
|3
|8
|37-25
|42
|
5
|Краснодар
|23
|11
|6
|6
|35-22
|39
|
6
|Локомотив
|22
|10
|7
|5
|32-25
|37
|
7
|Кр. Советов
|24
|10
|5
|9
|30-26
|35
|
8
|Ахмат
|24
|10
|2
|12
|29-32
|32
|
9
|Н. Новгород
|24
|7
|6
|11
|22-34
|27
|
10
|Спартак
|23
|7
|6
|10
|24-32
|27
|
11
|Ростов
|23
|6
|7
|10
|35-40
|25
|
12
|Рубин
|24
|7
|4
|13
|31-43
|25
|
13
|Химки
|24
|5
|9
|10
|26-41
|24
|
14
|Урал
|24
|4
|9
|11
|15-25
|21
|
15
|Уфа
|24
|4
|9
|11
|22-34
|21
|
16
|Арсенал
|23
|5
|6
|12
|24-46
|21
|9.04
|14:00
|
Н. Новгород – Динамо
|0 : 1
|9.04
|14:00
|
Химки – ЦСКА
|4 : 2
|9.04
|16:30
|
Рубин – Краснодар
|0 : 1
|9.04
|19:30
|
Ахмат – Зенит
|0 : 2
|10.04
|12:00
|
Урал – Кр. Советов
|0 : 1
|10.04
|14:00
|
Уфа – Сочи
|1 : 2
|10.04
|16:30
|
Спартак – Арсенал
|- : -
|10.04
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0