Ваноли: «Надеемся, что больше судейских ошибок в наших матчах не будет»

Ваноли перед матчем с «Арсеналом» высказался о судейских ошибках против «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли перед матчем 24-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Арсеналом» высказался о судейских ошибках против московской команды.

«Надеемся, что больше судейских ошибок в наших матчах не будет. И однозначно можно сказать, что эти три ошибки повлияли на результаты прошедших встреч», — сказал Ваноли в эфире «Матч Премьер».

Также тренер прокомментировал отсутствие Зелимхана Бакаева и Квинси Промеса в составе.

«У Бакаева и Промеса небольшие поврежедния. Они почувствовали определенный дискомфорт. Это в том числе связано с матчем против «Локомотива». Мне как тренеру всегда нравилось играть с двумя нападающими и сейчас появилась такая возможность, на мой взгляд Соболев и Николсон два отличных игрока, которые могут играть вместе», — заявил он.

Встреча состоится сегодня, 10 апреля, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Игра начнется в 16.30 по московскому времени.