Талалаев: «У нас сейчас запрещено критиковать судей»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал работу арбитров после матча с «Зенитом» (0:2) в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ.

«У нас сейчас запрещено критиковать судей, президент Лиги обратил внимание на это, — цитирует Талалаева Sport24. — Сейчас я попросил нашего спортивного директора написать заявление, чтоб рассмотрели спорные моменты. У нас три игрока получили карточки, которые выбивают их перед игрой с «Динамо».

По Швецу вопросов нет. Но за что дали Себаи, когда Чистяков прыгнул и упал — я вообще не понимаю. Там нужно было продолжать игру. Плюс, эпизод, когда Себаи выбегал один на один. Его Чистяков там дважды заваливал. Я не сомневаюсь, что признают, что там надо было показывать желтую или красную. Но это ничего не изменит".