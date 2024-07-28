«Севилья» проявляет интерес к Чалову

Форвард ЦСКА Федор Чалов может продолжить карьеру в «Севилье», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, испанский клуб заинтересован в переходе 26-летнего россиянина. Также отмечается, что греческий ПАОК может активировать пункт о выкупе Чалова.

Чалов — воспитанник ЦСКА. За основной состав красно-синих форвард выступает с 2017 года. За это время игрок провел 263 матча во всех турнирах, забил 89 голов и сделал 44 результативные передачи.