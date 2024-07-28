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Сегодня, 09:39

Защитник «Пари НН» Тихий рассказал, в чем может быть причина неудачного старта клуба в РПЛ

Виктория Кравченко
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Защитник «Пари НН» Дмитрий Тихий рассказал, что думает о неудачном старте команды в новом сезоне РПЛ.

— В первых двух матчах «Пари НН» пропустил 7 мячей. Что происходит?

— Что происходит? Мы проигрываем, пропускаем. Наверное, что-то делаем не так.

— Что именно?

— Мне сложно комментировать. Если бы знал наверняка, ответил бы. А так не могу сказать конкретно, что причина в том или ином. Думаю, здесь совокупность факторов. Но ничего страшного, мы работаем и обязательно выправим ситуацию, — цитирует Тихого «РБ Спорт».

«Пари НН» в первом туре со счетом 2:4 проиграл «Рубину», во втором туре клуб уступил ЦСКА (0:3). Оба матча проходили в Нижнем Новгороде.

Источник: РБ Спорт
ФК Нижний Новгород
Дмитрий Тихий
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
6
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
7
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
8
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
9
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
10
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
11
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
12
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
13
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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30 тур
26.07 18:00
Кр. Советов – Ростов
 1 : 3
27.07 15:00
Пари НН – ЦСКА
 0 : 3
27.07 17:30
Динамо – Локомотив
 3 : 1
27.07 17:30
Рубин – Зенит
 0 : 4
27.07 20:00
Факел – Акрон
 0 : 2
28.07 15:00
Химки – Спартак
 - : -
28.07 17:30
Оренбург – Ахмат
 - : -
28.07 20:00
Краснодар – Динамо Мх
 - : -
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