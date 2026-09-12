В ЭСК признали ошибочным решение Прокопова не назначать пенальти в ворота ЦСКА в игре с «Зенитом»

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) оценила спорные эпизоды матча между «Зенитом» и ЦСКА (1:2) в 7-м туре РПЛ.

В концовке при счете 1:1 защитник армейцев Матеус Рейс попал локтем по лицу форварда сине-бело-голубых Александра Соболева в своей штрафной. Главный арбитр Андрей Прокопов не зафиксировал нарушения правил, а ВАР Павел Шадыханов не вмешался.

ЭСК большинством голосов признала ошибочным решение о неназначении пенальти.

«Действие Матеуса Рейса было безрассудным. Судье следовало назначить пенальти и вынести предупреждение за безрассудное поведение», — приводит вердикт комиссии сайт РФС.

Кроме того, ЭСК единогласно поддержала решение назначить пенальти в ворота «Зенита» после удара Соболева локтем в лицо Джамалутдину Абдулкадырову в конце первого тайма. В комиссии не установили наличие контакта мяча с рукой Абдулкадырова перед эпизодом с фолом, а также признала безрассудными действия Соболева.

«Во второй фазе игрок «Зенита» Александр Соболев в единоборстве за мяч выставил локоть и попал им в голову соперника в безрассудной манере.

Судья после видеопросмотра правильно назначил пенальти и вынес предупреждение игроку «Зенита» за безрассудное поведение», — говорится в мотивировке решения.