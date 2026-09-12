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ЭСК признала ошибкой Прокопова решение не назначить пенальти в ворота ЦСКА в матче с Зенитом в 7 туре РПЛ

Судейство

В ЭСК признали ошибочным решение Прокопова не назначать пенальти в ворота ЦСКА в игре с «Зенитом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Андрей Прокопов.
Фото Global Look Press

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) оценила спорные эпизоды матча между «Зенитом» и ЦСКА (1:2) в 7-м туре РПЛ.

В концовке при счете 1:1 защитник армейцев Матеус Рейс попал локтем по лицу форварда сине-бело-голубых Александра Соболева в своей штрафной. Главный арбитр Андрей Прокопов не зафиксировал нарушения правил, а ВАР Павел Шадыханов не вмешался.

ЭСК большинством голосов признала ошибочным решение о неназначении пенальти.

«Действие Матеуса Рейса было безрассудным. Судье следовало назначить пенальти и вынести предупреждение за безрассудное поведение», — приводит вердикт комиссии сайт РФС.

Кроме того, ЭСК единогласно поддержала решение назначить пенальти в ворота «Зенита» после удара Соболева локтем в лицо Джамалутдину Абдулкадырову в конце первого тайма. В комиссии не установили наличие контакта мяча с рукой Абдулкадырова перед эпизодом с фолом, а также признала безрассудными действия Соболева.

«Во второй фазе игрок «Зенита» Александр Соболев в единоборстве за мяч выставил локоть и попал им в голову соперника в безрассудной манере.

Судья после видеопросмотра правильно назначил пенальти и вынес предупреждение игроку «Зенита» за безрассудное поведение», — говорится в мотивировке решения.

Андрей Прокопов, Милорад Мажич, Антон Фролов.Почему мы снова говорим об арбитрах. Взгляд на работу судей РПЛ и их руководителей

Источник: Сайт РФС
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Александр Соболев
РФС
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Джамалутдин Абдулкадыров
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
10
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
11
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
12
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
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11.09 18:00 Крылья Советов – Родина 2 : 1
12.09 14:00 Факел – Балтика - : -
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
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