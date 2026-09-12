«Динамо» — «Оренбург»: во сколько начало матча РПЛ

Московское «Динамо» и «Оренбург» сыграют в 8-м туре РПЛ в субботу, 12 сентября. Встреча начнется в 18.30 по московскому времени и пройдет в Москве на «РЖД Арене».

Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур.

12 сентября, 18:30. РЖД Арена (Москва)

«СЭ» проведет тесктовую онлайн-трансляцию игры. Следить за счетом и ключевыми событиями матча «Динамо» — «Оренбург» можно в матч-центре «СЭ».

Прямую трансляцию покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Начало эфира — в 18.25 мск.

«Динамо» после семи туров набрало 13 очков и занимает третье место. В предыдущем матче бело-голубые победили «Спартак» (2:1).

«Оренбург» имеет 8 очков и располагается на девятой строчке. В прошлом туре команда сыграла вничью с «Акроном» (2:2).

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