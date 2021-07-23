Сергей Пиняев стал футболистом «Крыльев Советов»
Как ранее сообщал «СЭ», нападающий Сергей Пиняев перешел в «Крылья Советов».
О переходе 16-летнего россиянина в клуб из Самары объявила пресс-служба «Чертаново». Срок контракта футболиста с «Крыльями Советов» не сообщается.
?? Воспитанник @chertanovo Сергей Пиняев (02.11.2004) перешёл в клуб премьер-лиги @fckssamara— ФК «Чертаново» (@FCChertanovo) July 23, 2021
? Желаем удачи, Серёжа! Будет непросто, но ты справишься. Просто продолжай делать то, что любишь — играй в футбол. Верим ?
?? Важные слова и подробности: https://t.co/08uONxBnvk pic.twitter.com/gm23SgPEVs
В минувшем сезоне Пиняев провел 31 матч за «Чертаново», забил 2 гола и сделал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 800 тысяч евро. Ранее футболист проходил стажировку в академии «Манчестер Юнайтед».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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