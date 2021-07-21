Пиняев в ближайшее время подпишет контракт с «Крыльями Советов»
14:03
Как стало известно «СЭ», в ближайшие дни нападающий Сергей Пиняев подпишет полноценный контракт с «Крыльями Советов» и станет игроком самарского клуба.
16-летний российский футболист в данный момент тренируется в составе «Крыльев». В мае 2021-го Пиняев попрощался с «Чертаново», за который играл с 2015 года.
В минувшем сезоне Пиняев провел 31 матч за «Чертаново», забил два гола и сделал пять результативных передач. Портал transfermarkt оценивает форварда в 800 тысяч евро.
Ранее Пиняев проходил стажировку в академии «Манчестер Юнайтед».
25 июля «Крылья Советов» сыграют с «Ахматом» в матче первого тура Тинькофф РПЛ.
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Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы
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