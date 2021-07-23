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«Рубин» — «Спартак»: прогноз Рината Билялетдинова на матч РПЛ 24 июля 2021

17:48
Ринат Билялетдинов. Фото Никита Успенский, «СЭ»
Ринат Билялетдинов. Фото Никита Успенский, «СЭ»
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Бывший тренер «Локомотива» и «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился с «СЭ» ожиданиями от матча 1-го тура Тинькофф РПЛ между «Спартаком» и казанской командой.

«Я жду интересной игры, которую будет приятно смотреть, чтобы захватывающий сюжет был — то, чем привлекает футбол. Триумфальная предсезонка вселила уверенность игрокам «Спартака», это понятно. Но от уверенности один шаг до самоуверенности. «Спартак» подошел в лучшем состоянии к турниру. Но не забудьте, там игроки из кожи вон лезли, чтобы не уехать куда-нибудь в аренду. Это называется мотивация. И она у «Спартака» была лучше, чем у «Сочи», «Рубина» и «Химок». Поэтому они так катком по всем и прошлись. Но чемпионат — это другое. За 10 дней команду можно подготовить к совсем другому уровню», — сказал Билялетдинов корреспонденту «СЭ» Анастасии Гундоровой.

Билялетдинов также считает, что матч 1-го тура РПЛ не будет легким для красно-белых.

«Легкой прогулки у «Спартака» не будет точно, и, если кто-то будет думать иначе, он сильно подведет и себя и команду. Достаточно одного, кто будет думать, что если не сейчас, то на 15-й минуте он все равно забьет, то он всех подведет, и еще не поздно будет уехать в аренду. Наших игроков после победы долго нельзя держать на печи — расслабляет сильно», — добавил Билялетдинов.

Встреча «Рубин» — «Спартак» состоится в субботу, 24 июля. Начало игры — в 20.00 (мск).

Рубин — Спартак

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов
Динамо

Обе забьют - да

28%

2.00

ТБ 2.0

25%

1.87

П2

18%

2.65
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Химки
Зенит

ТБ 2.5

30%

1.70

Ф2 (-1,5)

27%

2.03

Ф2 (-1.0)

22%

1.51
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Спартак

П2

27%

2.20

Обе забьют - да

23%

1.81

1X

19%

1.72

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