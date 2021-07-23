Бывший тренер «Локомотива» и «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился с «СЭ» ожиданиями от матча 1-го тура Тинькофф РПЛ между «Спартаком» и казанской командой.

«Я жду интересной игры, которую будет приятно смотреть, чтобы захватывающий сюжет был — то, чем привлекает футбол. Триумфальная предсезонка вселила уверенность игрокам «Спартака», это понятно. Но от уверенности один шаг до самоуверенности. «Спартак» подошел в лучшем состоянии к турниру. Но не забудьте, там игроки из кожи вон лезли, чтобы не уехать куда-нибудь в аренду. Это называется мотивация. И она у «Спартака» была лучше, чем у «Сочи», «Рубина» и «Химок». Поэтому они так катком по всем и прошлись. Но чемпионат — это другое. За 10 дней команду можно подготовить к совсем другому уровню», — сказал Билялетдинов корреспонденту «СЭ» Анастасии Гундоровой.

Билялетдинов также считает, что матч 1-го тура РПЛ не будет легким для красно-белых.

«Легкой прогулки у «Спартака» не будет точно, и, если кто-то будет думать иначе, он сильно подведет и себя и команду. Достаточно одного, кто будет думать, что если не сейчас, то на 15-й минуте он все равно забьет, то он всех подведет, и еще не поздно будет уехать в аренду. Наших игроков после победы долго нельзя держать на печи — расслабляет сильно», — добавил Билялетдинов.

Встреча «Рубин» — «Спартак» состоится в субботу, 24 июля. Начало игры — в 20.00 (мск).